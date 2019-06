Va al Portogallo la prima edizione della Nations League, il nuovo torneo organizzato dalla Uefa che prese il via lo scorso 6 settembre e che, dopo i giorni e dopo il percorso di qualificazione agli Europei, metterà in palio un posto proprio nella massima competizione continentale. A Cristiano Ronaldo e compagni, all'interno del Do Dragao di Oporto è bastato un gol di Goncalo Guedes per battere una vivissima Olanda e trionfare al triplice fischio. Una gara ricca di emozioni e di ribaltamento di fronti con tante occasioni per parte e poca, pochissima tattica. Vincendo il Portogallo non alza soltanto il primo, nuovissimo, trofeo, ma incassa anche 10,5 milioni di euro in premi Uefa.