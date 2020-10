Il 6-0 alla Moldavia ha aperto questa sosta per le Nazionali, ma dopo l'amichevole stravinta l'Italia vuole continuare a macinare risultati. Di fronte avrà la Polonia per la Nations League, in campo allo Stadio Energa Gdansk di Danzica questa sera alle 20.45, per l'ultima gara di andata del Girone 1 della Lega A (dopo il pareggio contro la Bosnia e vittoria in Olanda). In campo gli juventini Bonucci e Chiesa, di fronte Szczesny (in panchina). Out dai titolari Chiellini, ancora con un problema al ginocchio.



IL TABELLINO



Polonia-Italia LIVE: 0-0



Marcatori:



Polonia (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski, Krychowiak, Moder; Szymanski (dal 59' Grosicki), Klich (70' Milik), Jozwiak, Lewandowski.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, L. Pellegrini.



Arbitro: José María Sánchez Martínez (Spagna)



Classifica girone: Italia 4, Olanda 4, Polonia 3, Bosnia 2.



LA DIRETTA



70' Cambio per l'Italia: entra Kean, esce Chiesa



63' Grande ocassione per Emerson: il terzino si avventa su un cross dalla destra ma la sua conclusione finisce fuori di poco.



50' Terzo calcio d'angolo in questi primi minuti del secondo tempo per l'Italia. Gli azzurri però non trovano il gol.



48' Preme l'Italia. Angolo conquistato, sugli sviluppi Verratti conquista una punizione da limite. Pellegrini calcia, ma il suo tiro è deviato in corner.



46' Inizia la ripresa.



45' Finisce senza recupero il primo tempo. Una buona prima frazione degli azzurri.



40' L'Italia non soffre, ma ora è la Polonia a tenere il pallino del gioco.



33' Altro gol fallito dall'Italia: Pellegrini, su cross dalla destra, non riesce a battere da pochi metri Fabianski.



31' Terzo angolo per l'Italia, che pressa. Sugli sviluppi riceve Chiesa al limite dell'area, dribbling e va giù appena dentro l'area, ma per l'arbitro non è fallo.



28' Ancora Chiesa, dribbling secco e cross, sulla ribattuta calcia, ma non si coordina bene e spara alto.



22' Tiro debole di Belotti con il mancino, neutralizzato facilmente da Fabianski.



16' Gran salvataggio di Emerson su Lewandowski, che stava per battere a rete indisturbato.



12' Polonia in avanti, bella chiusura di Bonucci.



10' Prima bella azione dell'Italia, che sfonda sulla sinistra e va al cross, sul pallone di avventa Chiesa, che in corsa da tre metri spara alto. E si dispera. Un goll sbagliato.



5' Primo angolo per l'Italia: Bonucci innesca Chiesa, chiuso in corner.



2' Pressione della Polonia, Italia che tiene il pallone.



1' Via alla gara.