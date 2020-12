Oggi il sorteggio. Roberto Mancini questo pomeriggio si collegherà in videoconferenza con Nyon per seguire live il sorteggio e scoprire quelle che sarà la sua rivale nella final 4 di Nations League che sono in programma dal 6 al 10 ottobre 2021. Gli avversari sono Francia, Spagna e Belgio, che si giocheranno in Italia la coppa. La FIGC sta valutando due ipotesi che vedranno gli stadi di San Siro a Milano e dell'Allianz Stadium di Torino come le sedi designate. Come spiega la Gazzetta, le quattro finaliste hanno già incassato 4,5 milioni vincendo i gruppi e, in base ai risultati della fase finale, dovrebbero aggiungere 6, 4,5, 3,5 e 2,5 milioni. La vincente arriverà a 10,5 milioni, un terzo di chi vince l’Europeo.