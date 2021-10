A partire dalle 15, un'altra domenica di calcio: Italia-Belgio si affronteranno all'Allianz Stadium di Torino mentre alle 20.45 al Meazza di Milano la Spagna sfiderà la Francia.DOVE VEDERLE - ​Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai attraverso i suoi canali Rai 1 (canale 1 del digitale) e Rai 1 HD (canale 501). Anche la finale Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle reti Rai che trasmetteranno l'evento su Rai 1 (canale 1) e Rai 1 HD (canale 501).ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. ManciniBELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. All. MartinezSPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.