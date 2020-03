Archiviata la prima edizione con il successo del Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Nations League è pronta a ripartire. Si è svolto oggi alle 18 il sorteggio dei gironi: sorride l'Italia, che evita Portogallo e Germania. Mancini pesca Olanda, Bosnia e Polonia. Diverse novità rispetto all’edizione inaugurale: le partite da 138 diventano 162. Le Federazioni restano 55, ma il numero delle Nazioni per Lega cambia, visto che saranno 16 le formazioni inserite nelle Leghe A, B e C. Invece saranno 7 quelle della Lega D. Quattro gironi da quattro squadre per Lega A-B-C, mentre per la Lega D ci saranno due gruppi rispettivamente da quattro e tre squadre.



I GIRONI - Lega A



Gruppo 1: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Olanda



Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra



Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo



Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera



Lega B



Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria



Gruppo 2: Israele, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca



Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia



Gruppo 4: Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Galles



Lega C



Gruppo 1: Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro



Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia



Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia



Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania



Lega D



Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe



Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra



LE FASI FINALI - Tutte le squadre si affronteranno due volte (andata e ritorno), ma con una novità: nell’ultima giornata, le squadre dello stesso girone giocheranno contemporaneamente nello stesso giorno e allo stesso orario. Le prime classificate di ciascun girone della Lega A andranno a giocarsi la fase finale, in programma a giugno 2021 e caratterizzata da semifinali (sfida unica) e finali (per il terzo e per il primo posto).



IL CALENDARIO - Sorteggio fase a leghe: 3 marzo 2020, Amsterdam

Giornata 1: 3–5 settembre 2020

Giornata 2: 6–8 settembre 2020

Giornata 3: 8–10 ottobre 2020

Giornata 4: 11–13 ottobre 2020

Giornata 5: 12–14 novembre 2020

Giornata 6: 15–17 novembre 2020

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 2–6 giugno 2021