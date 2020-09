1









Dalla Juve alla Nazionale, sempre in coppia. Nella formazione titolare che il ct dell'Italia Roberto Mancini dovrebbe schierare stasera per la gara di Nations League contro la Bosnia, i due centrali di difesa dovrebbero essere Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il capitano è tornato a Coverciano dopo il brutto infortunio che l'ha messo ko per quasi tutta la scorsa stagione, Leo è un punto fermo di una squadra con tanti giovani. Dall'altra parte, stasera, si troveranno quell'Edin Dzeko che potrebbe diventare loro compagno alla Juve.