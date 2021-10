L'Italia si riscatta dopo il ko contro la Spagna. Grazie anche a un pizzico di fortuna, gli azzurri vincono la finale di Nations League per il terzo e quarto posto grazie ai gol di Barella e Berardi (su rigore). Altra partita da leader per Federico Chiesa, che ha procurato il fallo in area poi trasformato dal compagno.Di seguito le nostre pagelle del match in scena all'Allianz Stadium:- Accolto dagli applausi dell'Allianz Stadium, il portiere azzurro si fa sempre trovare preparato. Qualche colpa sul gol, con il pallone che gli passa sotto le gambe.- Solido in fase difensiva, propositivo in avanti. Conclude la partita sfinito.- Non fa rimpiangere i difensori titolari, sbagliando poco o nulla.- Vedi Acerbi.- Resta quasi sempre nel vivo del gioco, offrendo spunti offensivi interessanti.(70' Cristante 6) - Partita di sostanza per il centrocampista, che apre le marcature con uno splendido tiro da fuori area.- Buona prestazione per il regista azzurro, molti palloni passano dai suoi piedi.(70' Jorginho 6.5) - Sempre nel vivo del gioco, si rende protagonista di alcune buone azioni offensive,(90' Insigne s.v.) - Favorisce o accompagna con costanza le incursioni di Chiesa, mettendo in campo tutta la sua qualità. Sul dischetto si prende un piccolo rischio, ma non sbaglia e segna il 2-0 che chiude il match.(66' Kean 6) - Inizia la partita con grande entusiasmo, con il passare dei minuti rallenta ma non sbaglia quasi nulla.(90' Bernardeschi s.v.) - Già MVP nella partita con la Spagna, ancora una volta Federico è un'iradiddio. Corre, recupera palloni e corre ancora. Imprendibile per gli avversari, conquista il fallo in area per il rigore poi realizzato da Berardi. Fuoriclasse.