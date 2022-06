Tempo di #NationsLeague per la Francia di Rabiot



Buon match, Adrien pic.twitter.com/5mFotXpkY7 — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2022

Non solo Matthijs De Ligt. Tra pochi minuti anche Adrienscenderà in campo in, nel suo caso per la sfida tra la suae ladi Christian Eriksen. Il centrocampista bianconero partirà dalla panchina, ma anche a lui - esattamente come al difensore olandese - laha voluto dedicare il consueto messaggio di "in bocca al lupo" per la gara europea di questa sera. Ecco il post del club sul profilo Twitter ufficiale: