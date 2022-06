Dal sito ufficiale della Juventus:



Continuano gli impegni dei bianconeri con le rispettive Selezioni.



Ieri sera è stato il turno di Alvaro Morata che con la sua Spagna è partito titolare (restando in campo per 70 minuti) e nel "derby" tutto iberico contro il Portogallo in Nations League segna il gol del momentaneo vantaggio iberico prima del pareggio di Ricardo Horta per il definitivo 1-1.



LE GARE DI OGGI



Questa sera saranno due i bianconeri da tenere d'occhio, sempre in Nations League: l'Olanda di de Ligt affronterà il Belgio (ore 20:45) e la Francia di Rabiot se la vedrà, invece, con la Danimarca (ore 20:45).