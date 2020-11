Ieri sera sono stati diversi i calciatori bianconeri impegnati in Nations League con le rispettive nazionali. Questo il riepilogo redatto dalla Juventus: "Non poteva essere, quello di ieri, un percorso netto per i bianconeri impegnati con le Nazionali, essendo in programma un altro "Derby", fra l'Italia di Bernardeschi e la Polonia di Szczesny. Sono comunque arrivate due vittorie in Nations League, una per la Turchia di Demiral (in campo tutta la gara) contro la Russia in casa per 3-2 nel pomeriggio e l'altra alla sera per gli Azzurri. Il 2-0 dell'Italia alla Polonia (anche in questo caso sia Tek che Fede sono stati in campo dal 1') è particolarmente importante per la Nazionale azzurra, che è letteralmente a un passo dalle Final Four di Nations League: con una vittoria nell'imminente gara contro la Bosnia sarà qualificazione matematica, mentre con un pareggio occorre attendere l'esito di Olanda-Polonia. Questa sera in campo gli USA di Weston McKennie: alle 20.45 amichevole in Austria contro la Nazionale di Panama".