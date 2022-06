Serata agrodolce per i bianconeri impegnati in Nations League con le rispettive nazionali. La Polonia di Szczesny, impegnata in Belgio, va incontro a una sonora sconfitta: 6-1 per i padroni di casa. Per il portiere bianconero la magra consolazione di non aver preso parte all'incontro, per lui 90' in panchina (gli è stato preferito Dragowski).



Sempre nel Gruppo 4 di Lega A, in campo anche Galles-Olanda: 2-1 per gli Orange, con de Ligt in campo 84' e sostituito nel finale per un problema muscolare da Martins Indi. Per l'Olanda in gol anche "l'italiano" Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta.