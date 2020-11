Pur rimanendo in apprensione, come tutti i giocatori che hanno disputato l'amichevole Croazia-Turchia di mercoledì con il croato Vida positivo al Covid-19, Merih Demiral oggi a Istanbul ha giocato tutta la partita vinta dalla sua Turchia contro la Russia. Uno spettacolare 3-2 che ha palesato lo squilibrio della formazione messa in campo dal c.t. Gunes, prolifica e creativa davanti ma che lascia spazi dietro. E a coprire quegli spazi c'è anche il difensore della Juventus, che può così alimentare le residue speranze della sua nazionale di lottare per il primo posto nel girone 3 della Lega B.