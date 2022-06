Gol di Alvaro Morata nell'1-1 di questa sera tra Spagna e Portogallo, nel primo match di Nations League del gruppo B. L'attaccante della Juve è andato a segno al 25', con la squadra iberica che si è poi fatta raggiungere sul pareggio all'82' da una rete di Horta. Bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco per raccogliere un bell'assist di Pablo Sarabia, con questo centro il classe 1992 è diventato il terzo marcatore nella storia della sua Nazionale: una grande soddisfazione per lui, ancora in attesa di conoscere che cosa gli riserverà il prossimo futuro.