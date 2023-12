Le parole diin conferenza stampa:DIFESA A 3 - "Per assurdo sono venuto qua perché mi piaceva giocare a 4 perché pensavo ci fossero le caratteristiche ideali per farlo e da quando sono qui tutti mi dicono 'ma perché non torniamo a 3?'. No, ora si rimane a 4 tutta la vita (ride, ndr). È successo di tutto, Olivera si è fatto male e Natan che sta giocando ora sta facendo quello che poteva. Io mi aspetto, se dovesse rigiocare lui, che spinga di più perché in Brasile faceva il terzino. Però è anche da capire che arriva un ragazzo nuovo dal Brasile. Al Torino arrivò Bremer sembrava un altro giocatore, è normale si paghi dazio. Secondo me Natan sta facendo già qualcosa in più rispetto alla partita precedente. C'è anche Zanoli che può giocare lì a sinistra. Era infortunato, ha un minutaggio ridotto e vediamo cosa posso fare in questa gara. L'importante è che siamo più tranquilli con la palla da quella parte, perché abbiamo visto che a destra si fa un gran calcio. La cosa fondamentale, ripeto, è la solidità di squadra, riavere le certezze che si avevano. O non si fanno ripartire gli avversari o abbiamo gli accorgimenti giusti, questo è il senso della prossima partita per me. Il georgiano? Sono un disastro con i nomi anche in italiano (ride, ndr)".