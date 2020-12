Ciascuna con il suo stile e con il suo gusto, quasi tutte le "wags" juventine fra ieri e oggi hanno voluto fare gli auguri ai propri follower su Instagram con dei post a tema natalizio, preferibilmente posando davanti all'albero addobbato… Alcune hanno preferito immortalarsi da sole, altre con la propria famiglia, ma in giorni come questi quel che conta è lo spirito (e la voglia di staccare almeno per qualche ora dalla quotidianità). Nella nostra fotogallery trovate nell'ordine: Marina Luczenko (Szczesny), AnneKee Molenaar (De Ligt), Melany La Banca (Bentancur), Benedetta Quagli (Chiesa), Georgina Rodriguez (Ronaldo), Alice Campello (Morata) e Giulia Ortaggi (Pinsoglio).