Your browser does not support iframes.



Tempo di Natale per tutti. Anche e specialmente per i giocatori della Juventus, che (quasi tutti) lontano da Torino colorano le festività di mare, famiglia e amore. Ecco tutti i messaggi dei bianconeri in giro per il mondo: dalla famiglia Bentancur a Szczesny e la sua meravigliosa moglie. Passando poi per i Ronaldo che si godono il sole tropicale, in tinta unita rossa.



Nella gallery dedicata, tutte le immagini del Natale juventino.