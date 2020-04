1









Samir Nasri senza squadra? A quanto pare sì. Stando a quanto riporta il quotidiano belga Derniere Huere, l’ex attaccante di Arsenal e Manchester City sarebbe stato licenziato dall’Anderlecht per non aver reso noto i suoi spostamenti. Il 32enne, volato a Dubai, è stato difeso dai suoi agenti, sicuri del fatto che il giocatore non sia riuscito a contattare il club per comunicare il viaggio, misura imposta a tutti i giocatori della squadra. Nasri si era già messo nei guai ai tempi del Siviglia, quando è stato squalificato per 18 mesi dopo essersi posto ad un trattamento per via endovenosa a Los Angeles.