Impressionnante cette image de Ronaldo pic.twitter.com/6DTZDifTGS — Footballogue (@Footballogue) September 24, 2022

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus è sceso in campo per la sfida di Nations League tra Repubblica Ceca e Portogallo. Pochi minuti dopo il fischio d'inizio è stato protagonista di un brutto scontro di gioco che lo ha portato ad accasciarsi a terra con il naso sanguinante.