Sul proprio profilo Twitter la Juventus ha ricordato John Hansen, nato il 24 luglio 1924 e venuto a mancare il 12 gennaio 1990. Una vita iniziata e finita nella sua Copenhagen, ma inframezzata con l'importante esperienza calcistica nella Juve. Militò in bianconero per sei stagioni, vincendo gli scudetti numero 8 e 9 nella storia juventina, nel 1950 e nel 1952. In occasione di quest'ultimo titolo, si laureò capocannoniere della Serie A con 30 gol in 36 presenze. Lo stesso numero di reti attualmente segnato da Cristiano Ronaldo nel campionato in corso.