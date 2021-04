La Juventus ha la sana abitudine non solo di fare gli auguri su Twitter ai giocatori che fanno il compleanno, ma anche di ricordare gli eroi bianconeri che non sono più in vita, e che in quel dato giorno avrebbero compiuto gli anni.indimenticabile bomber juventino, venuto a mancare il 17 gennaio 2020. Era detto Pietruzzu data la sua origine siciliana.