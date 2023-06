"Sono sempre stato juventino, mi sono innamorato della Juve con Platini e se mi chiede con quale altra squadra avrei voluto giocare dico Juve".che proprio con i colori del club si è presentato sia quando è atterrato a Torino sia oggi, quando ha svolto le visite mediche. Un'operazione da 12 milioni di euro e un contratto quinquennale. Non cifre esorbitanti ma comunque non di poco conto se consideriamo la delicata situazione economica in cui si trova il club per la mancata qualificazione in Champions League.Tra i tanti nomi, alla fine la Juve ha scelto lui. Lo seguiva da mesi e si è convinta di puntare sullo statunitense. Non solo per "rinfrescare" le fasce.che dopo 8 stagioni non sarà più il "proprietario" della corsia destra bianconera. E come Cuadrado, Tim, ha già cambiato più volte ruolo e posizione in campo. A differenza del colombiano però, esploso come terzino a Lecce, diventato jolly offensivo alla Fiorentina e alla Juve per poi "arretrare" nuovamente, Weah sta facendo il percorso inverso. Da attaccante esterno (o prima punta con gli USA), a laterale tutta fascia. Difficile che in Italia e con Allegri possa, almeno all'inizio della sua avventura, giocare in una difesa a 4. Sarà utilizzato più avanti, nel 3-5-2 o come esterno d'attacco in caso di 4-3-3.Se vogliamo, ancor più duttile di Juan, potendo essere usato anche sulla fascia opposta. Bravo nell'uno contro uno e nel sapersi accentrare. Cuadrado negli anni è diventato un regista aggiunto, eo il dribbling da "fermo" come in tante occasioni ci ha deliziati Cuadrado.LA JUVE HA UN TITOLARE - In ogni caso,Il club valuterà insieme ad Allegri se "accontentarsi" di Cambiaso o portare un nuovo esterno a destra ma comunque Weah avrà tanto spazio nella sua prima stagione in Italia. Non c'era la folla di quando un anno fa, di questi tempi, arrivavanoPerché intorno al figlio di George c'è fiducia. Della Juve e di tutto l'ambiente. Era una delle priorità e dei "vuoti" da ricoprire al più presto e così è stato fatto. Ci siamo, è iniziata l'avventura di Timothy Weah con la Juve.