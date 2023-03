La Juventus ha lanciato un nuovo progetto, che legherà il proprio marchio a quello di una birra che si troverà in commercio in grande distribuzione a partire dalla fine di aprile. Sarà una lager, si chiameràed è uno dei primi casi al mondo in cui una bevanda prende il nome da una società calcistica. Proprio in un'ottica di avvicinamento al target, posizionamento e mainstreaming facilmente accessibile, la scelta è ricaduta su una lager commerciale - della El Original Srl - anziché su una artigianale