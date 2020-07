Nasce la Juve (Under 23) di Andrea Pirlo. Dopo l'eliminazione di Fabio Pecchia dai playoff di Serie C è tutto pronto per l'arrivo del "Maestro" sulla panchina dei giovani bianconeri. Come scrive Tuttosport mancano ancora pochi dettagli prima dell'annuncio ufficiale. In questi giorni verrà definito lo staff tecnico e dirigenziale. Assieme a Pecchia lascerà il ds dell'Under 23 Filippo Fusco e al suo posto dovrebbe arriverà Marco Storari che però dovrebbe essere accompagnato da un altro dirigente.



NOVITA' - Il nome buono può essere quello di Giovanni Manna, protagonista di un'ottimo lavoro con la Primavera bianconera e con un passato al Lugano, sempre come DS. Come anticipato Roberto Baronio sarà il vice dell'ex regista della Juve e del Milan e allo studio della società c'è l'inserimento nello staff di un match analyst di fiducia di Pirlo. Tanti calciatori partiranno: i vari Zanimacchia, Muratore, Coccolo e Beruatto saluteranno i bianconeri ed è da valutare il futuro di Fagioli. Pirlo ripartirà da Vrioni, Marques, Frabotta e il nuovo acquisto Felix Correia che in Portogallo considerano il nuovo Nani.