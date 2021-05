La Juve ha scelto: l'era Allegri 2.0 sta per iniziare. Ultimi dettagli da sistemare ma ormai ci siamo, l'allenatore non ha voluto aspettare ulteriormente segnali dal Real Madrid che continuava a far slittare l'incontro con Zidane - poi arrivato con annessa ufficialità dell'addio - decidendo così di tornare in bianconero a distanza di tre anni. Risolto il nodo allenatore, adesso bisognerà concentrarsi sul futuro di alcuni giocatori intorno ai quali girerà tutto il mercato della Juve: come cambierà la situazione di Chiellini, Bonucci e gli altri giocatori chiave con l'arrivo di Allegri?



