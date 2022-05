Nicolò Rovella supera tutti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a fine stagione il centrocampista classe 2001 lascerà il Genoa e tornerà alla Juve per restare, mettendosi stabilmente a disposizione della squadra di Massimiliano Allegri. Grande protagonista in rossoblù fino all'infortunio che lo ha frenato nel girone di ritorno, il giovane di Segrate è infatti considerato pronto a vestire fin da subito la maglia della Vecchia Signora, ancor più di Fabio Miretti e Nicolò Fagioli che non hanno ancora accumulato la sua esperienza in Serie A (quasi 50 le presenze di Rovella). Oltre a loro, è destinato a rientrare dal prestito al Vicenza anche Filippo Ranocchia, il cui futuro, però, sembra lontano da Torino.