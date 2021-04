Una vita con i guantoni in mano e una porta da difendere. Ora una nuova avventura per trasmettere la sua esperienza e avvicinare tanti ragazzi e ragazze al ruolo del portiere, attraverso clinics, summer camp, tryouts, training session e molto altro ancora. Gianluigi Buffon sveste momentaneamente i panni di atleta e diventa allenatore. La sua esclusiva accademia mira a migliorare e perfezionare la

tecnica di tanti giovani attraverso il “Buffon Method”, una forma di allenamento unica sviluppata dall’attuale portiere della Juventus. Tutti i coach della “Buffon Academy” lavoreranno con un metodo condiviso a livello mondiale



Ecco le sue parole: “Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy - spiega il portiere - nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere.

Speriamo di poter dare il kick off del ‘Buffon Summer Camp’ già a giugno e il mio augurio è di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attività è subordinata all’emergenza Covid”.



DATE - Il kick off delle attività è subordinato agli sviluppi riguardanti l’emergenza Covid-19. Di seguito le date e i luoghi in cui sono previste le attività nel corso dell’estate 2021:



BUFFON SUMMER CAMP PREMIUM (con la presenza di Gianluigi) -

Marina di Pietrasanta (LU) – dal 13 al 26 giugno (due turni

settimanali)



BUFFON SUMMER CAMP

- Andalo (TN) – dal 4 al 10 luglio

- Lignano Sabbiadoro (UD) – dal 27 giugno al 3 luglio

- Sestola (MO) – dal 11 al 17 luglio