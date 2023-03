Enzo, cugino del defunto Mino, ha deciso di abbandonare la società ereditata da Rafaela Pimenta e di mettersi in proprio, mossa che è diventata effettiva da dicembre: "Molto comprensibile, accettabile", ha commentato l'avvocatessa brasiliana. Enzo ha dunque messo su il, composto al momento da 33 giocatori, alcuni già gestiti da Mino, altri come Bennacer e Fares passati con Enzo negli ultimi mesi. Gigio Donnarumma (c'è anche il fratello Antonio) e Zlatan Ibrahimovic sono i due giocatori più famosi del team. Non solo: restano Ismael Bennacer del Milan, Andrea Pinamonti del Sassuolo, Romagnoli, Fares, Patric e Pellegrini della Lazio, Bonaventura e Venuti della Fiorentina, Silvestri dell'Udinese e Machin del Monza. Ci sono anche i giovani Alesi del Milan, seconda punta, e Padula della Roma, centravanti. Senza dimenticare Mario Balotelli, attualmente al Sion in Svizzera, e Federico Macheda, finito all'Apoel Nicosia.