La resistenza all'Arabia Saudita, e poi? L'estate molto movimentata di Piotrha vissuto molti momenti, tra cui la scelta di restare a Napoli e difendere lo scudetto. Tra i più positivi in avvio, ma con il futuro in forte dubbio. Zielinski è tra gli inamovibili del centrocampo napoletano, ma lo sguardo verso il futuro non lascia spiragli molto positivi, al momento, visto che il suo contratto scadrà tra soli otto mesi. Di incontri tra De Laurentiis e l'agente del calciatore ce ne sono stati per discutere del nuovo accordo, ma tra commissioni e richieste tutto si è fermatoCosì il tempo passa e Zielinski in questo modo sembra sempre più lontano. E si aprono nuovi scenari per il futuro: Juve e Inter sono in pole per il gran colpo a parametro zero, perché Giuntoli conosce bene Zielinski e Bolek, il suo agente, con il quale c'è già stato un primo incontro. L'ipotesi Juve oggi è concreta. Nel frattempo c'è anche l'Inter, perché è un vecchio pallino di Ausilio che ha iniziato a sondare il terreno proprio con il procuratore, facendogli sapere che in caso di addio al Napoli si potrebbe intavolare una trattativa per portarlo in nerazzurro. Gennaio sarà il mese della verità.