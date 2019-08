Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Spero che il gap con la Juve non sia uguale a quello dell'anno scorso, vogliamo fare meglio e combattere fino alla fine avendo una rosa forte. Ci saranno anche le altre squadre che lotteranno per lo scudetto, sarà un campionato avvincente". I bianconeri, però, si augurano di vincere il nono scudetto consecutivo.