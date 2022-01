72









Tutto come da copione, e come in tanti si aspettavano: Piotr Zielinski, uno dei tre giocatori posti in quarantena dopo "contatti stretti" con compagni contagiati, è risultato positivo al Covid. Chiaramente, un danno per il Napoli, ma potenzialmente anche per la Juventus: il giocatore potrebbe aver contagiato qualche avversario in campo, del resto siamo a poche ore dalla sfida dello Stadium.



In tanti, sui social, si sono scagliati contro il Napoli dopo l'ufficialità della notizia. In tantissimi stanno invitando la Juventus a fare ricorso, o almeno a farsi sentire. "Basta essere passivi, quando smetteranno di fare ciò che vogliono?", si chiede un utente su Twitter.



E la rabbia è generale: leggi i commenti qui in basso.