Piotrnon migliora e la Juve ora è più lontana. Spalletti aspetta di riaverlo a Napoli, ma intanto con la Polonia va verso il forfait anche nella terza sfida della Nazionale. Non ha ancora recuperato dal trauma contusivo al quadricipite destro rimediato nella prima giornata contro il Venezia, che lo ha costretto poi allo stop contro il Genoa e per le prime due partite della Polonia.Interpellato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, Paulo Sousa, ct della nazionale polacca, ha detto: