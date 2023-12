Le parole di Piotra DAZN dopo- "Abbiamo fatto una buona partita e creato occasioni, ma manca la finalizzazione delle occasioni. Stasera se avessimo segnato nel primo tempo avremmo fatto una partita diversa".- "Anche con il Real Kvara era marcato, anche Osimhen... Ognuno di noi può fare di più, se loro sono marcati bene altri si devono prendere la responsabilità".- "A centrocampo dobbiamo muoverci bene e cercare lo spazio. Siamo giocatori tecnici, se occupiamo bene la posizione basta che loro ci cercano e possiamo creare occasioni. Il centrocampo è importante, bisogna smarcarsi e cercare lo spazio".- "Io devo tirare di più, oggi ne ho fatto uno ma non preparato benissimo. Dobbiamo lavorarci, per dare una mano anche agli esterni e cercare di fare gol"."Ci chiede di aggredire subito, di recuperare subito la palla per creare occasioni. Non dobbiamo correre indietro, poi chiede di chiudere le traiettorie, purtroppo nelle ultime due partite non l'abbiamo fatto bene".- "L'anno scorso l'abbiamo affrontata in un suo momento negativo, al Maradona. Oggi è una squadra solida, che ha certezze e non subisce gol".