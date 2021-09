L’allenatore del Napoli, infatti, si aggiorna a distanza sulle sue condizioni e spera di poter contare su di lui alla ripresa del campionato, ma è tutto ancora incerto. Nel caso di forfait, è già pronto Elmas. Lo riporta il Corriere dello Sport, che ricorda come Zielinski sia fermo dalla prima giornata per il trauma contusivo al quadricipite destro rimediato col Venezia. Ha saltato le prime due sfide della Polonia ma potrebbe giocare la terza, domani contro l’Inghilterra. Senza rischi però. E Spalletti lo aspetta, sperando di averlo per la Juve.