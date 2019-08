Sembra ormai ad un passo il ritorno in Italia di Fernando Llorente. Come riporta Il Mattino, il ds del Napoli Giuntoli ha ottenuto il via libera da parte dell’ex attaccante della Juve. La trattativa fra le parti dovrebbe giungere a conclusione nell’ultima settimana utile di calciomercato. Llorente, spagnolo classe 1985, dopo due stagioni con la maglia del Tottenham è attualmente svincolato e si trasferirebbe nella città partenopea a parametro zero. L’attaccante ha lasciato un ottimo ricordo nella mente dei tifosi della Juve. Durante la sua esperienza in bianconero, il giocatore ha collezionato 92 presenze condite da ben 27 goal. Con la maglia di Madama, il Re Leone si è laureato campione d’Italia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 fregiandosi inoltre dei titoli di Supercoppa Italiana 2013 e 2015 e della Coppa Italia 2014/15.