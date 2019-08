Fernando Llorente è pronto a tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Rey Leon, dopo essere stato sondato da Fiorentina, Lazio e Roma, è pronto a firmare un nuovo contratto con il Napoli, che si è fatto avanti nelle ultime ore per l'attaccante al momento svincolato, dopo l'addio al Tottenham lo scorso 1 luglio. Tanto che, secondo la fonte, Llorente avrebbe già dato il suo "ok" al trasferimento all'ombra del Vesuvio.