Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha pubblicato il report degli allenamenti in vista della super sfida contro la Juventus, in programma mercoledì 7 aprile alle 18.45: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto e sessione di tiri in porta. Demme ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ospina ha svolto l'intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri”.