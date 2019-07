Dal ritiro del Napoli a Dimaro ha parlato il presidente De Laurentiis, che ha incontrato i tifosi nello store. Alle domande di mercato ha risposto: "Devo parlare? (tutti in coro rispondono di sì, ndr). Ieri vi avevo promesso che sarei venuto in mezzo a voi, mi piacerebbe fare una foto con ognuno di voi ma lo capite da soli che non è possibile! Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, ovvero il mercato, dovete avere pazienza perché il mercato chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono cambiare tantissime cose. Noi siamo a trattare con chiunque, ma che sia coerente con il gioco e non per fare scena. Anche io ho bisogno di vincere ma per farlo bisogna usare la testa".



Ma non solo. Alla fine dell'intervista, come riporta CalcioNapoli1926, De Laurentiis è stato imbeccato da un tifoso: "Faccia un torto a Sarri". Lui ha risposto con un pollice insù.