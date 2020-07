Josè Maria Callejon saluterà a fine stagione, e dunque il Napoli dovrà operare sulle corsie esterne, in attacco, per garantire alternative a Rino Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è solo Under sul taccuino del ds Giuntoli, ma anche Federico Bernadeschi. Sarebbe proprio l’esterno offensivo della Juventus l’obiettivo prioritari per gli azzurri, che potrebbe valutare uno scambio con Arek Milik, da tempo nel mirino dei bianconeri. Dopo l’ex Fiorentina, l’altro giocatore in orbita Napoli è Josip Ilicic dell’Atalanta, già seguito la scorsa estate senza successo, a fronte della sua volontà di restare a Bergamo.