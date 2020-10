Sulla questione Juventus-Napoli si è espresso a Radio Amore Campania Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli: "Parole di Andrea Agnelli? Ne ho viste di tutti i colori, ma quella dell'altra sera è stata una figura di merda mega galattica. Pure i tifosi sullo stadio, ma erano figuranti? Hanno toccato il fondo. La Juventus a livello internazionale è la squadra più rappresentativa d'Italia, ma non ci ha fatto fare una bella figura all'estero, parliamoci chiaro. Non espongo scudetti non vinti? No, fuori al mio balcone ho la bandiera del Napoli, la cosa che più mi fa onore, e nessuno ce la può togliere.".