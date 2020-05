Ultimatum del Napoli a Milik. "Meno di un mese - scrive La Gazzetta dello Sport -. E’ questo il tempo che il Napoli ha concesso a Arek Milik per decidersi a firmare il prolungamento del contratto. Un ultimatum, che Cristiano Giuntoli ha comunicato a David Pantak, il procuratore del nazionale polacco, nell’ultima conversazione telefonica avvenuta un giorno fa. Dunque, niente più attese, il club vuole una risposta entro i termini comunicati, altrimenti il giocatore sarà messo sul mercato, senza alcun ripensamento. Nella stessa telefonata, il diesse napoletano ha avvertito il manager di Milik che il Napoli prenderà in considerazione soltanto offerte non inferiori ai 50 milioni di euro. Una posizione ferma e decisa quella della dirigenza napoletana che da sei mesi sta discutendo con l’altra parte il rinnovo del contratto. La determinazione di Giuntoli ha scosso il giocatore"