Il Napoli sta provando in tutti i modi a convincere Arek Milik a non partire. Il rischio però è quello di perderlo a parametro zero tra un anno in caso di mancato rinnovo con il club azzurro. Il polacco è uno degli attaccanti nel mirino della Juventus per sostituire Gonzalo Higuain in cerca di una nuova sistemazione. Il Napoli ha fissato la data del 1° giugno come termine ultimo a disposizione di Milik per prendere una decisione sul suo futuro. Se comunicherà di non voler rinnovare il contratto, allora verrà messo sul mercato.