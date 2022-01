10









Piotr Zielinski è positivo al Covid. Ecco il comunicato del Napoli: “In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski”. Il polacco quindi salterà la Sampdoria domani, tornerà solo quando sarà negativo.



TRA I TRE IN CAMPO - Zielinski, come Lobotka e Rrahmani, era stato segnalato dall'ASL di riferimento come contatto stretto di un compagno precedentemente risultato positivo. Era tra i tre giocatori da mettere in quarantena prima di Juventus-Napoli, e invece - per volere della società azzurra - era stato schierato regolarmente in campo.