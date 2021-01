Il Covid-19 continua a diffondersi nel mondo del calcio. Meno sicuramente rispetto a inizio stagione, quando peraltro Juventus-Napoli non si è disputata anche a causa di questo fenomeno che ha caratterizzato drammaticamente il 2020. E proprio il Napoli ha appena scoperto di avere nuovamente un giocatore positivo al coronavirus: l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, già alle prese con la convalescenza da un infortunio (lussazione a una spalla rimediata in nazionale a metà novembre). Il giocatore, precisa il club partenopeo, è asintomatico e non ha avuto contatti col gruppo squadra.