Zielinski negativo al Covid-19

Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5Lba0OvRvX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2022

Il Napoli ha reso noto cheè risultato negativo al Covid-19. "Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo", fa sapere il club azzurro in merito al centrocampista polacco, positivo lo scorso 8 gennaio. Per quanto riguarda il resto della squadraha svolto l'intera seduta in gruppo, così comeRui in seguito alle visite post Covid-19. Terapie per, mentrenella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti.