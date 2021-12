Altro caso ditra le file del. Positivo Eljif, a seguito di un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia, come comunicato dallo stesso club partenopeo. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. A rischio, dunque, la sua presenza per la sfida del 6 gennaio contro la