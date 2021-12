Brutte notizie per il Napoli e per Spalletti. La squadra partenopea, alla fine del primo tempo, si trova sotto al Maradona contro lo Spezia, che conduce con il risultato di 1 a 0. Inoltre, il tecnico degli azzurri dovrà rinunciare a Mario Rui per la partita contro la Juventus. L'esterno, infatti, che si trovava in diffida, è stato ammonito poco prima del fischio di fine primo tempo.