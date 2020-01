, in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni."Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto".Matteo Politano è nato a Roma il 3 agosto del 1993. Cresciuto nelle giovanili della Roma ha debuttato tra i professionisti con il Perugia in Lega Pro prima di passare al Pescara in Serie B. Il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2015/16 con la maglia del Sassuolo. In Emilia gioca tre stagioni collezionando 110 presenze tra campionato e coppe. Poi il passaggio all'Inter dal 2018 fino al gennaio 2020. Politano vanta anche 3 presenze in Nazionale con un gol.