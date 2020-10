Tutto era partito da loro. ​Tre settimane fa Eljif Elmas e Piotr Zielinski (insieme a ​Giandomenico Costi, braccio destro del ds Giuntoli) risultavano positivi al Covid-19 e la Asl partenopea "impediva" al Napoli di partire alla volta di Torino per disputare Juventus-Napoli. Oggi arriva una bella notizia: i due centrocampisti della squadra di Gattuso sono negativi al coronavirus. Non c'erano i tempi tecnici per convocarli per la partita di domani pomeriggio col Benevento, ma da lunedì torneranno arruolabili. Nel frattempo, la Juve è pronta (previe visite mediche) a riabbracciare Weston McKennie.