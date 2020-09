Ancora out. Arek Milik non prenderà parte all'amichevole che il Napoli giocherà stasera alle 20.30 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. A poche ore dal match, Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati, che non comprende il polacco.



Di seguito l'elenco completo dei giocatori che viaggeranno verso Lisbona: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.