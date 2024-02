Pochi istanti fa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato in via ufficiale il divorzio da Walter Mazzarri, che verrà sostituito da Calzona. Di seguito il post condiviso sui canali social dal patron del club partenopeo.'Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti'.